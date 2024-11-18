طلع الزين من الحمام.. استقبل أجدد اغاني عبر تردد كراميش الجديدة وفرح اولادك

تردد كراميش، قناة كراميش تعتبر من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يشمل الأناشيد، والرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية التي تستهدف الأطفال الصغار، تركز القناة على تقديم محتوى هادف وآمن يساعد في تطوير المهارات الاجتماعية والتعليمية لدى الأطفال، مما يجعلها تحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي.
تردد كراميش
تهتم قناة كراميش بما تقدمه للأطفال، حيث إن ما يشاهدونه أو يستمعون إليه في مراحل طفولتهم يلعب دورا مهما في تشكيل شخصياتهم، ويؤثر عليهم بشكل إيجابي أو سلبي لذا، تسعى القناة إلى تقديم برامج تعليمية هادفة تجمع بين الرسوم المتحركة والترفيه، مما يجعل الأطفال يتابعون محتوى القناة بشغف دون شعور بالملل، وفي هذا السياق، نقدم لكم في السطور التالية أحدث تردد للقناة.
تردد قناة كراميش كيدز
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز:27500
- التردد: 11315
- الجودة: HD
تردد قناة كراميش 2024
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي:عرب سات
- معدل الترميز:27500
- التردد:11310
- الجودة: HD
مزايا قناة كراميش للأطفال
- تردد كراميش، قناة كراميش تقدم محتوى متنوعا يناسب الأطفال من جميع الأعمار، وتتميز بأناشيد تعليمية وبرامج تعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية، كما أنها تحرص على تقديم محتوى خالي من المشاهد العنيفة، مما يجعلها قناة آمنة ومناسبة للأطفال.
- قناة كراميش تعتبر خيارا ممتازا للعائلات التي تبحث عن قناة تعليمية وترفيهية يمكن للأطفال مشاهدتها بأمان، حيث تسعى لتقديم محتوى يتلاءم مع البيئة والثقافة العربية.
- يمكن تنزيل القناة بسهولة على العديد من الأقمار الصناعية.