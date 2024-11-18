طلع الزين من الحمام.. استقبل أجدد اغاني عبر تردد كراميش الجديدة وفرح اولادك

تردد كراميش، قناة كراميش تعتبر من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يشمل الأناشيد، والرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية التي تستهدف الأطفال الصغار، تركز القناة على تقديم محتوى هادف وآمن يساعد في تطوير المهارات الاجتماعية والتعليمية لدى الأطفال، مما يجعلها تحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي.

تردد كراميش

تهتم قناة كراميش بما تقدمه للأطفال، حيث إن ما يشاهدونه أو يستمعون إليه في مراحل طفولتهم يلعب دورا مهما في تشكيل شخصياتهم، ويؤثر عليهم بشكل إيجابي أو سلبي لذا، تسعى القناة إلى تقديم برامج تعليمية هادفة تجمع بين الرسوم المتحركة والترفيه، مما يجعل الأطفال يتابعون محتوى القناة بشغف دون شعور بالملل، وفي هذا السياق، نقدم لكم في السطور التالية أحدث تردد للقناة.

تردد قناة كراميش كيدز

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز:27500

التردد: 11315

الجودة: HD

تردد قناة كراميش 2024