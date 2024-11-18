هنا رابط الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 الدفعة الجديدة وشروط التقديم

الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3، نتائج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 تعتبر من المسائل التي تهم الرأي العام في الجزائر في الوقت الحالي، وذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة السكن والعمران الجزائرية بشأن قرب الكشف عن أسماء المقبولين، الذين استوفوا الشروط المعينة من قبل الوزارة، كما يتوجب تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل كامل، وقد تم الإشارة إلى أن الاستعلام عن النتائج سيتم بشكل إلكتروني، من خلال رابط الموقع المخصص من قبل الوزارة.

الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3

لكي يستطيع المواطنون الذين تقدموا في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3 للاستعلام عن أسمائهم في قائمة المقبولين، ينبغي عليهم اتباع الخطوات التالية: