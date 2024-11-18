هنا رابط الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 الدفعة الجديدة وشروط التقديم

الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3، نتائج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 تعتبر من المسائل التي تهم الرأي العام في الجزائر في الوقت الحالي، وذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة السكن والعمران الجزائرية بشأن قرب الكشف عن أسماء المقبولين، الذين استوفوا الشروط المعينة من قبل الوزارة، كما يتوجب تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل كامل، وقد تم الإشارة إلى أن الاستعلام عن النتائج سيتم بشكل إلكتروني، من خلال رابط الموقع المخصص من قبل الوزارة.
الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3
لكي يستطيع المواطنون الذين تقدموا في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3 للاستعلام عن أسمائهم في قائمة المقبولين، ينبغي عليهم اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالةعدل الوطنية المخصصة بتحسين وتطوير السكن.
- قم بتسجيل الدخول إلى واجهة الاستعلام عن طريق إدخال معلوماتك الشخصية.
- ثم يتم اختيار قسم “نتائج عدل 3” من الخيارات المتاحة في القائمة المنسدلة.
- بعد ذلك، قم بتسجيل المعلومات المطلوبة، التي تتضمن رقم الهوية الوطنية ورقم التسجيل.
- بعد ذلك يتم عرض النتيجة، ومن ثم يتعين عليك التحقق منها لمعرفة ما إذا كان المواطن قد تم قبوله في البرنامج وحصل على الوحدة السكنية أم لا.
الشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3
تم تحديد مجموعة من الشروط التي تستخدم لاختيار المقبولين للحصول على سكنات عدل 3 المرحلة الأولى، والتي تنحصر في التالي:
- من الضروري أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.
- الإقامة الدائمة في الجزائر تعتبر من الشروط الأساسية.
- يجب أن يكون العمر لا يقل عن 19 عاما، كما ينبغي ألا يتجاوز 70 عاما.
- يجب أن يكون الدخل الشهري الذي يتلقاه لا يقل عن 24.000 دينار جزائري.
- الحرص على دفع جميع أقساط السكن في المواعيد المقررة من قبل الوزارة.
- عدم امتلاك أي عقارات.