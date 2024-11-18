تابع مباريات الدوري المصري .. ثبت الآن تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية الجديد 2024

يتساءل العديد من الأشخاص المهتمين بالمجال الرياضي عن تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية وهذا من أجل تثبيتها على شاشات التلفاز التي لديهم والاستمتاع بالمحتوى الذي تعرضه، حيث تعرض هذه القناة الكثير من البرامج الرياضية بالإضافة إلى المباريات المحلية والدولية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة اون تايم سبورت إلى جانب خطوات تثبيتها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات

إن تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة الصورة: HD

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات

حتى يستطيع الأفراد مشاهدة محتوى قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات فإنه لابد عليهم من إدراج البيانات التالية:

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت 3 على النايل سات

جاء تردد قناة اون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة: 12303

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500.

خطوات تثبيت قناة أون تايم سبورت على شاشة التلفاز

يجب على الأفراد اتباع الخطوات التالية من أجل تثبيت قناة اون تايم سبورت على شاشة التلفاز: