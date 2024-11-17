“سجل الآن” كيفية التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025 بالشروط اللازمة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر عن إمكانية استعلام المواطنين عن نتائج قرعة الحج عام 2025 عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث يمكن القيام بذلك بعد انتهاء فترة التسجيل ووفق شروط معينة من المهم أن يكون لدى المتقدم صورة من جواز السفر ساري المفعول حتى موعد التسجيل وإجراء الفحص الطبي المطلوب بالإضافة إلى تسديد الرسوم المحددة وتقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية لذلك، سنتناول في هذه المقالة التفاصيل المتعلقة بشروط التسجيل وطرق الاستعلام عن النتائج.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر

وضعت وزارة الشؤون الدينية قائمة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المواطن الجزائري الذي يرغب في التقديم لقرعة الحج، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب على المتقدم أن يقيم بشكل دائم في إحدى الولايات الجزائرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

بالنسبة للنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاما، يتعين وجود مرافق.

يلزم سداد الرسوم المقررة للقرعة.

تقديم كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك شهادة صحية تؤكد عدم وجود أي أمراض لدى المتقدم قد تعرقل السفر.

يجب أن يكون المتقدم قد امتنع عن المشاركة في القرعة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

يجب على الراغبين في التقديم إكمال التسجيل الإلكتروني من خلال موقع الديوان الوطني للحج والعمرة خلال الفترة المقررة.

كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في الجزائر

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب، يمكن للمواطنين الاستفسار عن نتائج قرعة الحج عام 2025 من خلال اتباع الخطوات الآتية: