“فرحي عيالك ونزليها دلوقتي!!” تردد قناة بطوط للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات

قناة بطوط تعتبر من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم أفلامًا كرتونية للأطفال من جميع الأعمار نظراً لشعبيتها الكبيرة، حيث تعلق بها العديد من الأطفال في مختلف الدول العربية، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد على مدار اليوم، كما أن هذا المحتوى المتنوع ساعد في تحقيق القناة لمشاهدات كبيرة وانتشار واسع في الوطن العربي، حيث تسعى العديد من الأمهات لتنزيل القناة لتسلية أطفالهم بما تعرضه من شخصيات كرتونية محبوبة، بالإضافة إلى المحتوى التعليمي الذي يساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام.

تردد قناة بطوط على نايل سات

التردد: 11594.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة بطوط على عرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تحميل تردد قناة بطوط الجديد 2024 على جهازك

افتح القائمة الرئيسية الخاصة بالإعدادات على جهازك.

اختر إضافة قناة جديدة.

اختر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل جميع بيانات القناة (التردد، الاستقطاب، الترميز، التصحيح).

اضغط على “بحث”، ستظهر لك القناة، ثم اضغط على “حفظ”.

محتوى قناة بطوط

قناة بطوط تبث مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية القديمة والجديدة المشهورة على مدار 24 ساعة يومياً دون تشويش، مما يجعلها خياراً ممتازاً للأطفال لقضاء وقت ممتع ومفيد، محتوى القناة يشمل: