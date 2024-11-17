“كل الأطفال بيحبوكي” خطوات تثبيت قناة كوكي كيدز بأحدث الترددات 2024

تعد قناة كوكي كيدز واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث تميزت القناة بمزيج من أفلام الكارتون والأغاني والأناشيد التعليمية التي تستهدف تسلية وتعليم الأطفال في وقت واحد، وللحصول على القناة ينبغي معرفة ترددها على الأقمار الصناعية وكيفية ضبطه على التلفاز.

تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات

لتنزيل قناة كوكي كيدز على جهاز التلفاز الخاص بك، قم بضبط التردد التالي:

التردد: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: SD.

مميزات قناة كوكي كيدز

تتميز قناة كوكي كيدز بالعديد من المميزات التي تجعلها مفضلة لدى الأطفال وأولياء أمورهم، ومنها:

تقدم القناة مجموعة متنوعة من أفلام الكارتون المحببة للأطفال بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد التي تساعد الأطفال على تعلم المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة.

تحرص القناة على تقديم محتوى خالٍ من مشاهد العنف، مما يساعد في عدم ترسيخ السلوكيات العدوانية لدى الأطفال.

تساهم القناة في تنمية مهارات الأطفال الذهنية والإبداعية من خلال البرامج التعليمية والترفيهية التي تقدمها.

خطوات تحميل القناة على التلفاز

لإضافة قناة كوكي كيدز إلى قائمة القنوات على جهاز التلفاز، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) من جهاز الريسيفر الخاص بك.

اختر خيار الإعدادات (Settings).

اضغط على خيار التثبيت اليدوي (Manual Installation).

أدخل التردد الجديد للقناة مع كتابة باقي البيانات المطلوبة مثل معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الاستقطاب.

اضغط على زر البحث وانتظر قليلاً حتى يتم تحميل القناة.

بعد انتهاء البحث اضغط على زر الحفظ (Save) لتتم إضافة القناة إلى قائمة القنوات على جهازك.

بهذه الخطوات يمكنك الاستمتاع بمحتوى قناة كوكي كيدز المميز والاستفادة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تقدمها.