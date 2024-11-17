“متعة لا تنتهي” اضبط الآن على جهازك قناة mbc3 بترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تعد قناة mbc3 واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي توجد على الساحة الفضائية، تقوم هذه القناة بتقديم مجموعة كبيرة من المسلسلات الكرتونية المضحكة المسلية للأطفال بالإضافة إلى برامج الأطفال التي تزودهم بالكثير من المعلومات القيمة، لهذا يتساءل العديد من الأشخاص عن التردد الجديد 2024 لقناة mbc3 على الأقمار الصناعية وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

التردد الجديد 2024 لقناة mbc3 على النايل سات

هناك عدة معلومات يجب على الأفراد إدخالها من أجل ضبط قناة mbc3 على القمر الصناعي نايل سات، وهذه المعلومات جاءت كما يلي:

التردد: 11559.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد الجديد 2024 لقناة mbc3 على العرب سات

لكي يتمكن الأشخاص من مشاهدة محتوى قناة mbc3 على القمر الصناعي عرب سات فإنه لابد عليهم من أدخال البيانات التالية:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت قناة mbc3 على الرسيفر

يستطيع الأشخاص تثبيت قناة mbc3 على الرسيفر بكل بساطة وهذا من خلال تطبيق الخطوات التالية: