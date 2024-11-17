مش هتقدر تغمض عينيك خالص “تردد قناة روتانا سينما على نايل سات” 2024 ثبتها في لحظة

يبحث العديد من الناس عن تردد قناة روتانا سينما، فتعتبر قناة من أهم وأكبر القنوات الفضائية، لأنها تقدم محتوى رائع ومتنوع ومختلف فهي تقوم بعرض الكثير من الأفلام الأكشن المصرية والعربية وبالإضافة إلى الأفلام الرومانسية والكوميديا، تتميز بتقديم أفلام حصرية تماما، وفي هذا الموضوع سنتعرف على جميع التفاصيل الرائعة والمميزة التي تكون خاصة بقناة روتانا سينما.

تردد قناة روتانا سينما

يمكنك تحميل هذه القناة عبر القمر الصناعي نايل سات والتردد هو كالآتي:

يكون القمر الصناعي نايل سات.

يكون تردد قناة روتانا سينما هو 12226.

يكون معدل الترميز لقناة روتانا سينما هو 27500.

أيضا يكون معامل التصويب الخطأ لقناة روتانا سينما هو 5/6.

يكون اتجاه الاستقطاب لقناة روتانا هو أفقي.

تكون جودة عالية هي جودةSD

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

يوجد أيضا لهذه القناة تردد إن أردت تنزيلها على القمر الصناعي عرب سات وهو كالآتي:

يكون تردد قناة روتانا سينما هو 11843.

يكون القمر الصناعي عرب سات.

وجاء معدل الترميز في الكود الآتي:27500.

يكون معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

يكون اتجاه الاستقطاب لقناة روتانا سينما هو أفقي.

جودة القناة هي: HD

طريقة تثبيت قناة روتانا سينما

اتبع هذه الخطوات إن أردت التحميل على الجهاز الاستقبال لديك والخطوات هي: