قدم الآن وأحصل على راتب شهري مستمر ” شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024″

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة والتي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنات وذلك تقديرا لدورهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الاخيرة حيث يتم تقديم المنحة للكثير من النساء المطلقات أو المعيلات وذلك لتحقيق حياة اجتمعية كريمة لهم ، وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت وكذلك كيفية التقديم وهو ما نكشف عنه خلال السطور التالية.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الأيام القليلة الماضية عن شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة والتي يجب توافرها للحصول على المنحة وهي كالتالي.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة الجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون المواطنة مقيمة بشكل دائم في إحدى الولايات الجزائرية.

يجب أن يحصل المتقدم على مؤهل جامعي.

يجب أن لا تمتلك المتقدم أملاك أو عقارات خاصة.

يجب أن لا تكون المتقدمة ملتحقة بأي وظائف في القطاع الخاص.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 إلى 40 عام.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

بعد التعرف على الشروط التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت على خطوات التقديم وهي كالتالي: