وجبة جديدة الآن من اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 “أستعلم عن اسمك”

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الساعات الاخيرة الماضية عن اقتراب اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويتم منح الرعاية الاجتماعية للمواطنين من الأرامل والمطلقات وكبار السن ، حيث يتم توفير الرعاية الصحية والمادية والطبية للكثير من المواطنين وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ظهرت منذ قليل جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والتي توفرها الحكومة العراقية للمواطنين للمساعدة في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خلال الأيام الاخيرة الماضية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم قم بالدخول عبر “خدمات الرعاية الاجتماعية”. ثم قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمواطن. ثم قم بالضغط على “استعلام”. تظهر كافة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. يمكنكم تحميل جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالضغط على “تحميل”.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري ، حيث يحصل على الرعاية الاجتماعية أكثر من ربع مليون مواطن عراقي ، وسيتم فتح باب التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية خلال الشهور القليلة القادمة ، كما يجب على جميع المواطنين الالتزام بشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.