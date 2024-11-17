لولو ضربت شهاب الكداب “أغاني الأطفال 24 ساعة” .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأفضل قنوات الاطفال في الوطن العربي خلال الفترة الاخيرة الماضية ويتابع قناة طيور الجنة ملايين الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط وتهتم قناة طيور الجنة بجودة وقيمة المحتوى الذي يتم تقديمه عبر شاشتها ويرغب الكثير من الآباء والأمهات في التعرف على تردد قناة طيور الجنة وتنزيله حتى يستمتع الأطفال والكبار بمشاهدة قناة طيور الجنة على مدار اليوم ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة حيث تتميز قناة طيور الجنة بجودة وأمان المحتوى الذي يقدم عبر شاشتها حيث يتم تقديم أغاني ترفيهية مليئة بالرسوم المتحركة والأغاني التعليمية والتثقيفية للأطفال والتي تساهم في خلق بيئة صحية وجو أسري جميع مليء بالحب والقيم الاخلاقية والاسلامية بين جميع أفراد الاسرة الصغار والكبار وإليكم تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11274

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4\3.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6.

أغاني قناة طيور الجنة الجديدة

بعد تنزيل تردد قناة طيور الجنة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أغاني قناة طيور الجنة الجديد حيث تم تصوير الكثير من الفيديو كليب وسيتم عرضها خلال الفترة القادمة ، وتحرص قناة طيور الجنة على الاهتمام بما يتم تقديمه عبر شاشاتها بشكل كبير وتهتم بالقضايا العربية والإسلامية.