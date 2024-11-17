wanasah tv “طريقة تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2025”

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة وناسة حيث تعتبر قناة وناسة من اشهر قنوات الاطفال خلال الفترة الاخيرة الماضية حيث تحظى على نسب مشاهدة عالية جدًا وذلك لما يتميز به المحتوى الذي يتم تقديمه عبر شاشة قناة وناسة الفضائية ،ويحرص الكثير من الآباء والأمهات خلال الساعات الأخيرة الماضية على تنزيل تردد قناة وناسة بشكل كبيرة ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة وناسة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة وناسة حيث تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات الفضائية للأطفال التي تحظى على نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي والشرق الأوسط وتنافس الكثير من قنوات الأطفال في الوقت الحالي وإليكم تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11430

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6\5.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4\3.

اغاني قناة وناسة الجديدة

بعد تنزيل تردد قناة وناسة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن اغاني قناة وناسة الجديدة حيث توجد الكثير من الاغاني المميزة والمفيدة والتي تحمل الكثير من الرسائل التعليمية للأطفال ويحبها الأطفال بشكل كبير.