احجز في المعاد ده وأضمن شقق الاسكان الاجتماعي بأقل سعر في مصر 2025

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث يبدأ حجز شقق الاسكان الاجتماعي خلال الشهر الجاري ، ويريد الكثير من المواطنين التعرف على خطوات تقديم شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ولذوي الاحتياجات الخاصة وخلال السطور التالية نكشف عن جميع خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي وشروط التقديم حيث توفر الدولة الكثير من الوحدات السكنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من الشباب خلال السنوات الأخيرة الماضية.

شقق الاسكان الاجتماعي

يبحث الكثير من الشباب خلال الأيام الاخيرة الماضية عن كيفية التقديم عل شقق الاسكان الاجتماعي والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري وينتهي يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 وذلك لذوي الهمم ، بينما يبدأ التقديم للمواطنين يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 وينتهي التقديم يوم 24 ديسمبر 2024 وإليكم خطوات التقديم عل شقق الاسكان الاجتماعي.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري. ثم قم بالدخول على تقديم طلب شقق الاسكان الاجتماعي. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم قم بالضغط على “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

بعد التعرف على خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان الاجتماعي للتقديم على حجز شقق الاسكان الاجتماعي وهي كالتالي.