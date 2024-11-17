مبروك عليك ياعم “التأمينات تكشف عن ما هي حقيقة زيادة معاشات شهر ديسمبر؟” .. اعرف التفاصيل

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية عن حقيقة زيادة معاشات شهر ديسمبر حيث انتشرت الكثير من الأخبار خلال الساعات الماضية حول زيادة معاشات شهر ديسمبر وهو ما نفته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر وذلك من خلال الكثير من أماكن الصرف وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول حقيقة زيادة معاشات شهر ديسمبر.

حقيقة زيادة معاشات شهر ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه لا أساس من الصحة حول ما يتم تداوله من أخبار حول صرف معاشات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة ، وأكدت أن جميع ما يتم تداوله من شائعات حول حقيقة زيادة معاشات شهر ديسمبر لا أساس لها من الصحة ، ويجب على جميع المواطنين تحري الدقة في نقل الأخبار والتأكد منها قبل نشرها ، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الاخيرة على المعاشات كانت خلال شهر فبراير الماضي نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

من المحدد أن يتم صرف المعاشات في بداية كل شهر ميلادي ، وسيتم صرف معاشات شهر ديسمبر يوم 1 ديسمبر 2024 ويمكن صرف معاشات شهر ديسمبر من جميع منافذ البريد المصري أو من خلال فروع البنوك التجارية أو الحكومية ، او من خلال جميع منافذ فوري أو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ، ومن المحدد أن يتم زيادة المعاشات وفقًا للقانون في بداية شهر يوليو من كل عام.