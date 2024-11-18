المعهد القومي للبحوث الفلكية .. يوضح كم يوم باقي على شهر رمضان؟ .. استعد لأجمل 30 يوم

يبحث الكثير من المسلمين حول العالم خلال الأيام الاخيرة الماضية عن كم يوم باقي على شهر رمضان حيث بدأ العد التنازلي على بداية شهر رمضان 2025 حيث طبقًا للتوقعات الفلكية يتبقى 107 يوم على أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم 1 مارس 2025 ، حيث يتبقى ثلاثة أشهر فقط على بداية شهر رمضان المبارك والذي يعتبر شهر الخير والبركة على جميع المسلمين وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد شهر رمضان المبارك.

كم يوم باقي على شهر رمضان؟

أعلنت الهيئة العامة للتوقعات الفلكية عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك والذي من المتوقع أن يكون في أول أيام شهر مارس 2025 حيث يتبقى ما يقارب من 100 يوم فقط على بداية شهر رمضان المبارك ، ويؤدي كل مسلم عاقل بالغ فريضة الصيام في شهر رمضان المبارك حيث يصوم المسلمون 30 يومًا ويحتفلون بعدها بإتمام فريضة الصوم بعيد الفطر المبارك والذي يكون يوم 1 شوال ، ومن الجدير بالذكر أن شهر رمضان تكثر فيه العبادات من الصلاة والقيام وقراءة القرآن والدعاء في شهر رمضان مستجاب.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك

بعد التعرف على موعد بداية شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المسلمين عن مجموعة من الأدعية التي يدعون بها في استقبال شهر رمضان المبارك وهي كالتالي.