أقوى الأفلام الكرتونية “الفأر الطباخ وريبونزيل وأجزاء سندريلا” .. الآن عبر تردد قناة ميكي الجديد 2024

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة ميكي الجديد حيث تعتبر قناة ميكي من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط ويتابعها ملايين الأطفال خلال السنوات الأخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن قناة ميكي تقوم بعرض الكثير من الأفلام الكرتونية وأفلام ديزني والبرامج الترفيهية والفقرات الممتعة للأطفال وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ميكي الجديد.

تردد قناة ميكي الجديد

يبحث الكثير من الآباء والأمهات الراغبين في تسلية أبنائهم الأطفال في تنزيل تردد قناة ميكي الجديد وذلك حتى يستمتع الأطفال بمشاهدة جميع الأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية عبر شاشة قناة ميكي والتي تتميز بجودة عالية وعدم وجود الكثير من الفواصل الاعلانية ، وإليكم تردد قناة ميكي الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11656

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4\3.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11275

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 4\3

أفلام كرتون قناة ميكي الجديدة

بعد تنزيل تردد قناة ميكي الجديد يمكنكم مشاهدة باقة كبيرة من أفضل و أجمل افلام الكرتون المميزة والمتنوعة حيث حازت قناة ميكي على نسب مشاهدة عالية خلال الشهور الاخيرة الماضية وتقوم قناة ميكي برصد ومراقبة المحتوى المقدم عبر شاشتها حتى يكون آمن على الاطفال وذلك وسط الاخلاق السيئة المنتشرة في المجتمع ، ويمكنكم مشاهدة جميع الأفلام التالية.