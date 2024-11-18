“فرحة أطفالك مع لولو” بخطوات بسيطة يمكنك الحصول على تردد قناة وناسة الجديدة 2024 على نايل سات

يحرص الأهالي على توفير جميع الوسائل لراحة أطفالهم ومتابعتهم طوال اليوم لذلك يهتمون باختيار القنوات المناسبة لهم في هذا السن الصغير وجدير بالذكر أن قناة وناسة تعتبر من أهم القنوات التي لها أهمية كبيرة بين الفضائيات الأخرى التي تنافسها في تقديم المحتوى نفسه، إلا أن قناة وناسة تفوقت على نفسها في توفير العديد من البرامج المتنوعة التي تساعد على تسلية وترفيه الأطفال وذلك بتوفير الأغاني التعليمية التي تساعدهم على تعزيز قدراتهم الفكرية وتساهم أيضا في تعليمهم بعض الحروف والأفكار وأيضا الأرقام.

تردد قناة وناسة الجديد

تهتم قناة وناسة بعرض محتوى متنوع من الأناشيد والأغاني الذي يناسب جميع الأطفال من مختلف المراحل العمرية لذلك يمكن الاستمتاع بمشاهدة كل ما تعرضه القناة من برامج وأغاني مسلية من خلال تحميل التردد، وذلك بناءا على البيانات التالية:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد

تهتم إدارة قناة وناسة على توفير محتوى جذاب يستمتع أمامه الكبار والصغار وتضمن بذلك اطمئنان الآباء على أبنائهم أمام شاشة القناة، وجدير بالذكر أن القناة تمكنت من تحديث التردد حتى يساعد ذلك على توفير جودة متميزة في الصوت والصورة التي تعرض بها لذلك يمكن للآباء تنزيل القناة وفقا للبيانات التالية:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: hd.

طريقة تثبيت قناة وناسة بيبي الجديد

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على اجهزة الاستقبال بسهولة وذلك من خلال بعض الخطوات التي وضعتها إدارة القناة بشكل مسبق، وقد جاءت هذه الخطوات على النحو التالي: