أقوى العروض في الجمعة البيضاء من كارفور مصر لشهر نوفمبر 2024

يزداد الاهتمام مع قدوم شهر نوفمبر بعروض الجمعة البيضاء أو ما تعرف بالـ وايت فرايداي التي أصبحت من أهم الفعاليات في مصر، وجدير بالذكر أن كارفور تقدم العديد من التخفيضات الممتازة على جميع المنتجات بدءا من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وتصل بذلك حتى المواد الغذائية والأزياء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل مصري، مما يجعل ذلك فرصة مثالية للتسوق وشراء الاحتياجات بأسعار بسيطة، وجدير بالذكر أن عروض كارفور تساعد العملاء في الاستفادة من التخفيضات الحقيقية التي توفرها مما يسهل على الجميع الوصول المنتجات بأسعار تنافسية الأسرة المصرية.

عروض كارفور مصر لشهر نوفمبر

من المقرر أن يقام يوم 29 الوايت فرايداي والذي تستعد له كارفور بقوة لتقديم العديد من العروض على الأدوات والأجهزة الكهربائية مما يساعد المواطنين على الاستفادة من هذه التخفيضات في ذلك اليوم، وجدير بالذكر خصومات تصل إلى 50% على جميع المنتجات المتاحة في جميع الفروع في مصر.

عروض كارفور الوايت فري داي

يوفر كارفور في هذه الفترة تشكيلة ممتازة من التخفيضات على السلع الغذائية وأيضا الأدوات المنزلية، ومن أبرز العروض المتوفرة في مختلف الفروع ما يلي:

الحصول على 5 قطع من زبادى دانون ماكس بالفواكه مقابل 45 جنيه.

أيضا يتوفر لتر لبن كامل الدسم عبور لاند وذلك من خلال الحصول على عبوتين مقابل 35.95 جنيه.

كما توفر كارفور عرض على عبوة برجر لحم بقري امريكانا تحتوي على 30 قطعة بسعر 100 جنيه.

أيضا يتوفر ماجدس دجاج وزن 1.25 كيلو بسعر 195 جنيه.

كما تتوفر أكياس القمامة من هوم جيني بحجم كبير بسعر 95 جنيه.

يتوفر دش لغسل اليدين عبوة سعة 450 مللي بسعر 26.95 جنيه.

حفاضة مولفيكس للأطفال 58 قطعة بسعر 330 جنيه.

عروض كارفور الجمعة البيضاء للأجهزة الكهربائية

توفر كارفور عروض ممتازة لمن يرغب في شراء الأجهزة الكهربائية بجودة عالية وأسعار معقولة، حيث توفر مجموعة متنوعة تلبي جميع الاحتياجات ومنها الآتي: