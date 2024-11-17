الكلب النوتي .. متع أولادك بأجمل الاغاني على قناة كراميش بالتردد الجديد لها 2024 على النايل سات 

يزداد محرك البحث جوجل من قبل الكثير من الآباء والأمهات من كافة أنحاء الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وهذا حتى يتم تنزيلها على اجهزة الاستقبال والاستمتاع بالمحتوى الرائع الذي تقدمه، حيث تقدم هذه القناة باقة رائعة من أجمل الأغاني والأناشيد التي يحب الأطفال الاستماع إليها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات

يوجد بعض المعلومات التي لابد على الأشخاص ادراجها من أجل الاستمتاع بمحتوى قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، وهذه المعلومات تتمثل في كل من الآتي:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

طريقة تثبيت قناة كراميش على شاشة التلفزيون

لكي يقوم الناس تثبيت قناة كراميش على شاشة التلفزيون فإنه لابد عليهم من تطبيق الخطوات التالية: