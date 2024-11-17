الكلب النوتي .. متع أولادك بأجمل الاغاني على قناة كراميش بالتردد الجديد لها 2024 على النايل سات 

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
الكلب النوتي .. متع أولادك بأجمل الاغاني على قناة كراميش بالتردد الجديد لها 2024 على النايل سات 
التردد الجديد لقناة كراميش

يزداد محرك البحث جوجل من قبل الكثير من الآباء والأمهات من كافة أنحاء الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وهذا حتى يتم تنزيلها على اجهزة الاستقبال والاستمتاع بالمحتوى الرائع الذي تقدمه، حيث تقدم هذه القناة باقة رائعة من أجمل الأغاني والأناشيد التي يحب الأطفال الاستماع إليها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات

يوجد بعض المعلومات التي لابد على الأشخاص ادراجها من أجل الاستمتاع بمحتوى قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، وهذه المعلومات تتمثل في كل من الآتي:

  • التردد: 11430.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصويب الخطأ: 3/4.
  • جودة القناة: HD.

طريقة تثبيت قناة كراميش على شاشة التلفزيون

لكي يقوم الناس تثبيت قناة كراميش على شاشة التلفزيون فإنه لابد عليهم من تطبيق الخطوات التالية:

  • من خلال الريموت كونترول يذهب الشخص في البداية الى قائمة الاعدادات.
  • يتم اختيار خيار التثبيت أو التركيب.
  • يحدد الشخص خيار التثبيت اليدوي.
  • يختار الشخص القمر الصناعي الذي يريد متابعة القناة من خلاله.
  • يدرج الشخص بعد ذلك التردد الخاص بالقناة وكذلك جميع البيانات التي تتعلق بها من معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ وغيره.
  • الضغط على خانة بحث والانتظار مهلة من الوقت.
  • بعد أن يتم العثور على القناة ينقر الشخص على خانة حفظ من أجل تأكيد تثبيت القناة.
  • بإتمام الخطوات السابقة يلاحظ الشخص أن قناة كراميش موجودة على الجهاز حيث يمكن تشغيلها في اي وقت.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
بشكل رسمي “التعليم السعودي يكشف عن  التقويم الدراسي الفصل الدراسي الثاني 1446”