سوسو الشقية.. ثبت دلوقتي تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل وعرب سات

يعتبر تردد قناة كراميش الجديد 2024 من أشهر القنوات التي يبحث عنها عدد كبير جدًا من الآباء في الآونة الأخيرة، حيث أن القناة تتميز بأنها تقوم بنقل الكثير من البرامج والأغاني المتنوعة التي تناسب جميع الأطفال، إضافة إلى أنها تمتاز بجودتها العالية سواء في الصورة أو الصوت كما أن القناة تحرص على تقديم برامج مفيدة لجميع أطفالنا الصغار، حيث أنها تجمع بين التعليم والترفيه في آن واحد مما يساعد أطفالنا على تعلم العديد من الأمور الجيدة جدًا.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

إذا كنت تتساءل عن تردد قناة كراميش وناسة الجديد فإننا سوف نوضح لك هذا التردد الذي قامت إدارة القناة بإطلاقه حتى يتمكن الآباء من تثبيت أفضل قناة على الإطلاق لأطفالهم، وذلك حتى يستمتعوا بمشاهدة محتوى رائع ومتميز على مدار الساعة، ويتمثل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

حرصت إدارة القناة على توفير تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات حتى يتمكن الآباء من توفير قناة مميزة لأطفالهم ويتمثل تردد القناة على عرب سات فيما يلي:

التردد: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل القناة على جهازك

يمكن تثبيت هذه القناة بكل سهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك من خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة جدًا التي سوف نوضحها لكم بشكل مفصل فيما يلي: