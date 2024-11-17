معدلات القبول.. الحدود الدنيا للكليات والجامعات الأهلية 2024 – 2025 العراقية كليات الطب وصيدلة والهندسة

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن الحد الادني الخاص معدلات القبول في الكليات الكبرى لعام 2024، وهذا يسهل على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الحكومية ان يقوموا باختيار التخصص المناسب وذلك بناء على المعدل الذي سيحصل عليه كل طالب ويشمل هذا الإعلان كليات متعددة من تخصصات متنوعة مثل كلية الطب، وكلية طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة وغيرها من التخصصات الرئيسية.

معدلات القبول في الكليات الكبرى لعام 2024

جاءت معدلات القبول في هذا العام 2024 مرتفعة في الكثير من الكليات الكبرى، حيث بلغ معدل القبول في كلية الطب 100.28%.

وتبعتها كلية طب الأسنان بنسبة 99.5%.

ثم كلية الصيدلة بنسبة 98.83%.

أما كليةالهندسة، فقد تراوحت معدلات قبولها ما بين 88% و95%.

وذلك حسب التخصص والجامعة وتوضح هذه النسب التنافس الشديد بين الطلاب في التخصصات الطبية والهندسية.

معدلات القبول في جامعة البصرة

تعتبر جامعة البصرة من الجامعات العراقية البارزة، وقد أعلنت عن معدلات القبول لعدد من التخصصات المهمة.

حيث بلغ معدل القبول في كلية الطب 99.67%.

وكلية طب الزهراء 99.57%.

في حين جاءت معدلات القبول لكلية الصيدلة بنسبة 98.5%.

ولكلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة بنسب تتراوح بين 90.5% إلى 95.33%.

وتمنح هذه المعدلات الطلاب مؤشراً على مدى المنافسة في الجامعة وتخصصاتها.

خطوات التقديم الإلكتروني للقبول الجامعي 2024

للقيام بتقديم طلب الالتحاق بالجامعات العراقية، يجب على الطالب زيارة الموقع الرسمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم اتباع الخطوات التالية