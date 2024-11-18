عاوز تعرف بكام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 18 نوفمبر في السوق المصري وأسعار المصنعية 2024

سعر الذهب اليوم الاثنين 18 نوفمبر في السوق المصري، تقلبات يومية تعرف على سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة المصري وأسعار المصنعية 2024، حيث يبحث الكثير من الشباب المقبلين على الزواج يوميًا عن سعر جرام الذهب عيار 21، حيث يُعد من أكثر الأعيرة مبيعًا في مصر، بالإضافة إلى كونه أحد العناصر الأساسية في تجهيز “الشبكة” التي تعتبر خطوة مهمة في التقاليد المصرية للزواج. وقد شهد الذهب في الفترة الأخيرة عدة زيادات ملحوظة في أسعاره، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 4000 جنيه، في هذا المقال، نستعرض لكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة المصري وأسعار المصنعية 2024، نتعرف أولا على جرام 21 يُعتبر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر رواجًا في السوق المصري، وسجل اليوم استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعره 3655 جنيهًا للشراء و 3635 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية، وتختلف المصنعية من صائغ لآخر، حيث تتراوح ما بين 80 و150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم عند 4177 جنيهًا، ويصل السعر بالمصنعية إلى حوالي 4300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم استقرارًا، حيث بلغ سعره 3132 جنيهًا للشراء و 3113 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

أما جرام الذهب عيار 14، الأقل طلبًا في محلات الصاغة، فقد استقر عند 2420 جنيهًا للشراء و 2397 جنيهًا للبيع.

تعتبر هذه الأسعار مؤشراً هاماً للعديد من الأشخاص الذين يخططون للزواج أو للاستثمار في الذهب، حيث يتابعون الأسعار بشكل مستمر لمعرفة أفضل الأوقات للشراء.

تقلبات أسعار الذهب في السوق المصري

تشهد أسعار الذهب تقلبات مستمرة نتيجة التغيرات في السعر العالمي بالدولار وأسعار الصرف المحلية.

يتزايد الاهتمام بأسعار الذهب محليًا في ظل ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، سواء لأغراض الاستثمار أو الزينة.

يُعتبر عيار 24 من أنقى أنواع الذهب المتاحة، ويُستخدم غالبًا في صناعة السبائك والمشغولات عالية الجودة.

بينما يُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصري.

سعر الذهب بعد المصنعية

يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط قيمة المصنعية والدمغة التي تتراوح بين 60 و70 جنيهًا لكل جرام، والتي يحصل عليها التجار أو أصحاب محلات الصاغة، وبذلك، يبدأ سعر جرام الذهب عيار “21” من 3620 جنيهًا بعد إضافة المصنعية والدمغة، بينما يصل سعر جرام الذهب عيار “18” إلى حوالي 3111 جنيهًا، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار “14” نحو 2433 جنيهًا.

من الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، وكذلك من تاجر إلى آخر، حيث تتراوح قيمة المصنعية في الغالب بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.