إرتفاع مفاجئ.. أسعار كيلو النحاس اليوم بورصة المعادن الأثنين 18 نوفمبر 2024

أسعار كيلو النحاس اليوم بورصة المعادن الأثنين 18 نوفمبر 2024، يحظى التساؤل عن سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم باهتمام واسع من العديد من الأشخاص، سواء كانوا مستهلكين أو تجار خردوات أو أصحاب المصانع والشركات. ذلك لأن النحاس من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، حيث يدخل النحاس في صناعة الكابلات وأسلاك الكهرباء، بالإضافة إلى استخدامه في تصنيع الأواني المنزلية والتراكيب الداخلية للأجهزة الكهربائية. كما يُعد النحاس من المواد الهامة التي تدخل في صناعة التحف والمستلزمات المنزلية القديمة.

أسعار كيلو النحاس الأصفر اليوم بورصة المعادن الجمعة

أسعار كيلو النحاس الأصفر اليوم بورصة المعادن الأثنين 18 نوفمبر 2024، فنتعرف الآن على أسعار كيلو النحاس الذي يتوجه الكثير من الناس للبحث عنها والتعرف على سعرها وأما عن سعر كيلو النحاس اليوم في مصر تجدها كما يلي:

كيلو النحاس الأصفر: وصل سعره اليوم في بورصة المعادن إلى 280 جنيهًا للكيلو.

كيلو النحاس الأحمر: سجل سعره في بورصة المعادن اليوم 240 جنيهًا للكيلو.

كيلو النحاس الأصفر الخردة: تراوحت أسعاره بين 190 جنيهًا و210 جنيهات للكيلو.

كيلو النحاس الأحمر الخردة: وصل سعره اليوم في بورصة المعادن إلى 350 جنيهًا للكيلو.

كيلو النحاس المخلوط: تراوح سعره اليوم في بورصة المعادن بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا للكيلو.

سعر طن النحاس اليوم في مصر

أما بالنسبة لسعر طن النحاس، فقد سجلت الأسعار في بورصة المعادن كالتالي:

طن النحاس: بلغ سعر الطن اليوم 3,630 دولارًا أمريكيًا.

طن النحاس الأصفر: وصل سعره إلى 105,000 جنيه مصري للطن.

طن النحاس الأحمر الخردة: سجل سعره اليوم في بورصة المعادن 160,000 جنيه مصري للطن.

تؤثر هذه الأسعار بشكل كبير على العديد من الصناعات التي تعتمد على النحاس، بما في ذلك صناعة الأسلاك الكهربائية والأدوات المنزلية، مما يجعل من المهم متابعة تغيرات أسعار النحاس بشكل مستمر.

أسعار النحاس الخردة اليوم

يتراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم من 280 الي 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة الأحمر من 240 إلى 280 جنيه.

بينما سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة نحو160 ألف جنيه.

تقلبات أسعار النحاس