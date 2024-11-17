مغامرات وأغاني ومنوعات مبتنتهيش على تردد قناة وناسة 2024 على الأقمار الصناعية

يعتبر تردد قناة وناسة من أهم الترددات التي يحتاج إليها الآباء خاصة وأنهم يطمئنون على أبنائهم أثناء متابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها، كذلك فأنها أصبحت تمتلك شعبية كبيرة ويتم البحث عنها بشكل متكرر، وذلك لأنها تمتلك باقة مميزة من الأناشيد والأغاني التي يهتم بها الصغار في هذا العمر، أيضا تحرص القناة على عرض جميع محتوياتها يوميا بدون فواصل إعلانية أو تشويش في الصورة ولعل أبرز ما يميز القناة أن لها أكثر من تردد ويمكن استقباله بصورة مجانية حتى يتمكن جميع الأفراد في الوطن العربي من متابعة القناه بشكل جيد.

تردد قناة لولو وناسة الجديد

تهتم قناة وناسة عرض العديد من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال في الحصول على معرفة الحروف العربية والأرقام الحسابية بالإضافة إلى أنها تعرض محتوى هادف يتمكن من خلال الأطفال من تعلم العديد من العادات الإيجابية والمهارات المتنوعة، لذلك يمكن ضبط القناة من خلال اضافة بيانات التردد التالية:

التردد: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

تحديث تردد قناة وناسة لولو الجديد

تهتم قناة وناسة لولو بعرض العديد من البرامج والأفلام الكرتونية بجودة عالية ودقة ممتازة مما ساعدها على أن يصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة يتابعها جميع الأشخاص من مختلف البلدان العربية، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال اضافة بيانات التردد التالية:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسة لولو الجديد

تحرص إدارة قناة وناسة على تغيير التردد المخصص لها وذلك لتحديث محتوى الذي تعرضه إضافة كل ما هو جديد، لذلك يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الخطوات الآتية: