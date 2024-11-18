تخزين الليمون في الفريزر والثلاجة طول السنة واستمتعي بثمار طازجة طوال الوقت

يكثر الليمون في هذا الوقت من العام كما أنه يباع في الأسواق بأسعار بسيطة، لذلك فإن هذه الفترة هي الوقت المناسب لتخزين الليمون لذلك إذا كنت ترغبين في التعرف على الطريقة المناسبة لتخزين الليمون في الثلاجة أو الفريزر بدون أن يتلف نوفر لك خلال هذا الطريق بعد الطرق الفعالة التي تمكنك من تخزين الليمون دون أن يصيبه التلف أو عطب للحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة والتي قد تصل حتى 6 أشهر.

تخزين الليمون في الثلاجة

بإمكانك تخزين الليمون الكامل في الثلاجة أو المقطع لفترة طويلة ويتم ذلك بناءا على بعض الخطوات البسيطة لذلك بالنسبة لليمون الكامل اغسلي الليمون وجففيه، ثم بعد ذلك ضعيه في أكياس تخزين واحكمي غلقها أو غلفي كل ليمونة ورقة بلاستيكية وضعيها في الثلاجة، حيث يمكن تخزين الليمون بهذه الطريقة لفترة تصل إلى 6 أشهر دون أن يتلف.

الليمون المقطع

بينما الليمون المقطع يمكنك لف قطع الليمون بعد غسله جيدا وتقطيعه بالاستريتش رول وحفظها في رف الثلاجة، حيث تظل القطعة صالحة لفترة تصل إلى 3 أشهر كاملة.

عصير الليمون

الجدير بالملاحظة أنه يمكن أيضا تخزين عصير الليمون ببعض الخطوات البسيطة وهي من خلال عصر الليمون وتصفيته من البذور والتفل جيدا، ثم ضعي العصير في زجاجات غير شفافة واحفظيها في الثلاجة ويمكن تركها لمدة تصل إلى 7 أيام كاملة.

تخزين الليمون في الفريزر

يمكن تخزين الليمون الكامل من خلال غسل وتجفيفه جيدا ثم وضعه في الأكياس مخصصة مع ضرورة استخراج الهواء منها وحفظه داخل الفريزر لفترة تصل إلى 6 شهور.

شرائح الليمون

احضري الليمون واغسليه جيدا ثم قطعيه إلى شرائح وضعيها على صينية مغلفة بورق الزبدة ثم جمدي الشرائح لمدة تصل الى ساعتين بعد ذلك نقلها إلى أكياس التخزين محكمة الغلق، ثم ضعيها في الفريزر يمكنك استخدام هذه الشرائح في العصائر أو تتبيل الأطعمة.

عصير الليمون

جهزي كمية مناسبة من الليمون واعصريها وصفيها جيدا من البذور والشوائب ثم صبي العصير في قوالب الثلج وضعيها في الفريزر حتى يتم تجميدها، بعد ذلك انقلي المكعبات العصير إلى أكياس تخزين محكمة الغلق واتركيهم حتى الاستخدام.