المود الثلجي رجع من تاني في تحديث ببجي موبايل 3.5 وأهم الإضافات الجديدة

أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي عن عودة المود الثلجي مرة أخرى إلى اللعبة في تحديثها الجديد 3.5 مما يطفئ أجواء مثيرة ومليئة بالتحديات على اللعبة خاصة وأن هذا المود يتميز بالتصميم الفريد الذي يجمع بين التجارب الجديدة والنمط الكلاسيكي، أيضا تتيح اللعبة للمستخدمين اكتشاف الخرائط الثلجية وتقديم العديد من العناصر الجديدة مثل المركبات والأسلحة التي تلائم الطقس البارد، كما يتيح التحديث للاعب الاستمتاع بتجارب مبتكرة مما يساهم ذلك في زيادة الإثارة والتشويق داخل اللعبة و الإقبال أكثر على اللعبة يعتبر هذا التحديث من الفرص العامة لمحبي اللعبة الاستكشاف المزيد من التحديات والمرح.

تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أهم وأشهر الألعاب القتالية على مستوى العالم وذلك لأنها توفر تجربة فريدة وممتعة للمستخدمين في جميع الأماكن، لذلك مع كل تحديث جديد تحرص الشركة على إضافة العديد من المميزات والموارد الجديدة التي تجعل اللاعبين متشوقين لاستكشاف كل ما هو جديد في اللعبة، لذلك يمكن اتباع بعض الخطوات لتحديث اللعبة والاستمتاع بالموج الجديد بناءا على الآتي:

تحديث اللعبة يتطلب التوجه إلى متجر التطبيقات والألعاب على الهاتف بناءا على نظام تشغيله.

البحث بعد ذلك عن اللعبة في القائمة المتاحة بالمتجر.

الضغط بعدها على زر التحديث ثم الانتظار عدة لحظات حتى تكتمل عملية التحديث.

تحميل الموارد للمود الجديد وذلك من خلال التوجه بالدخول للعبة.

فور الانتهاء من التحميل ستخرج اللعبة بشكل تلقائي ثم يمكنك الدخول إليها مرة أخرى للاستمتاع بكل ما هو جديد من التحديثات المتاحة بها.

مميزات تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد

فور صدور التحديث الأخير للعبة يكتشف اللاعبين العديد من المميزات المثيرة داخل اللعبة، والتي تشمل الآتي: