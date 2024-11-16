استقبل الآن التردد الجديد 2024 لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

يرغب العديد من الآباء والأمهات معرفة التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية التي تعد واحدة من أشهر وأفضل قنوات الأطفال التي تتواجد على الساحة الفضائية هذه الفترة، تعمل هذه القناة على تقديم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية للأطفال، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على التردد الجديد لهذه القناة على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على النايل سات

إن تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات جاء كما يلي:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على العرب سات

يريد الكثير من الأشخاص معرفة تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات، حيث جاء هذا التردد كما يلي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الاستقطاب: رأسي

جودة المشاهدة: HD

محتوى قناة وناسة للاطفال

إن محتوى قناة وناسة كيدز يتمثل في كل من الاتي:

تهتم القناة بعرض الكثير من الأغاني والأناشيد التي تساعد على غرس الأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال وإنشاء جيل سوي.

تقدم قناة وناسة كيدز محتوى يبعث السعادة والمرح في قلب الأطفال.

توفر القناة برامج متنوعة تساعد على تعليم الأطفال بعض الأمور الأساسية مثل الحروف والألوان وأسماء الحيوانات وغير ذلك.

تقدم هذه القناة معظم محتواها للأطفال تحت سن العاشرة.

اشهر اغاني قناة وناسة كيدز

من أشهر الأغاني التي تعرضها قناة وناسة كيدز ما يلي: