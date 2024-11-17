“ساعة جديدة جبارة” لعشاق الساعات الذكية .. هونر تضرب الأسواق بساعة Honor Watch 5

تم إطلاق ساعة هونر الجديدة رسميا في أسواق أوروبية هامة لتسويق الساعة باستراتيجية فعالة، حيث تم إصدارها في ألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة، وكشف موقع “gizmochina” المختص في نشر المقالات التقنية الخاصة بالأجهزة الإلكترونية أنه تم الإعلان عن الساعة لأول مرة في شهر سبتمبر هذا العام في معرض IFA، كما تم الإعلان عن مواصفاتها ومميزاتها العصرية لكل من يبحث عن ساعة ذكية للاستخدام اليومي تغنيه عن الهاتف الجوال.

مواصفات ساعة Honor Watch 5

تتميز الساعة بعدة مواصفات تجعلها خيار يستحق التفكير بشأن شرائها والاستفادة من مزاياها:

تأتي الساعة بشاشة من نوع AMOLED أكبر حجم حيث يبلغ قياس الشاشة 1.85 بوصة، بجانب تصميم نحيف يبلغ 11 ملم وتزن حوالي 35 جرام، مما يجعلها مريحة ومناسبة للارتداء طوال اليوم.

مزودة ببرامج لتتبع الصحة مثل: قياس معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم.

تتيح أكثر من 400 واجهة قابلة للتخصيص، و 85 وضع رياضي يشمل 12 خيار تمرين احترافي، بجانب أنه مقاوم للماء حيث يدعم تصنيف ATM 5.

مزودة ببطارية سيليكون كربوني بحجم 480 مللي أمبير في الساعة.

يصل عمر بطاريتها نحو 15 يوم، مما يجعل لديها كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

سعر ساعة Honor Watch 5

متاح نسختين من ساعة هونر Honor Watch 5 الأولى بسعر 129.99 جنيه استرليني (149 يورو) لنسخة 64 جيجابايت + 4 جيجابايت مزودة بحزام سيليكون ذهبي وأسود، أما نسخة الحزام الجلدي الأخضر بسعر 149.99 جنيه استرليني (169 يورو).

حتى الآن لم يتم الإفصاح عن موعد إصدار الساعة في الدول الأوروبية الأخرى.