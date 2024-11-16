الحقوا العروض قبل نفاذ الكمية .. هايبر بنده السعودي يقدم عروض على زيوت الطعام وبعض السلع 

يعتبر هايبر ماركت بنده من أشهر وأقوى المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، نظرا لتوافر جميع المنتجات والسلع الغذائية فيه، كما أنه يحرص على تقديم خصومات وتخفيضات مذهلة على أنواع متعددة من المنتجات من حين لآخر، والآن نقدم لكم تخفيضات هايبر بنده على أنواع مختلفة من زيوت الطعام، وكذلك بعض المنتجات الغذائية الطازجة من خضروات وفواكه ولحوم وغيرها، حيث أعلنت إدارة الهايبر عن امتداد تلك الخصومات والتخفيضات حتى الثاني عشر من شهر نوفمبر 2024 ليتم إتاحة وقت كافي لعملاء الهايبر للاستفادة من الخصومات..

تخفيضات بنده على زيوت الطعام

تقدم أسواق بنده أفضل خصومات مقارنة بالأسواق الأخرى في المملكة وخاصة على أنواع الزيوت المختلفة، حيث تراوحت أسعار الزيوت على النحو التالي:

وصل سعر زيت ليزا طبخ سعة واحد ونصف لتر حوالي 25.95 ريال بدلا من 34.95 ريال (أي بلغ قيمة الخصم حوالي 9 ريال سعودي).

جاء سعر زيت زيتون بكر ممتاز بالفلفل عافية بعد الخصم سعة 250 مللي حوالي 19.95 ريال سعودي بدلا من 27.95 (أي بلغ قيمة الخصم حوالي 8 ريال سعودي).

كما يوجد خصم على سعر الزيت النباتي العربي سعة 3× واحد ونصف لتر حيث جاء بسعر 44.95 بدلا من 65.50 ريال (أي بلغ قيمة الخصم حوالي 20.55 ريال سعودي).

عروض أسواق بنده على السلع

تقدم أسواق بنده خصومات هائلة على تشكيلة مميزة من جميع أنواع الفواكه والخضروات هذا الأسبوع كالتالي: