اعرف الآن..كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق عبر منصة مظلتي فور صدورها

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التي تطابق عليهم الشروط والأحكام الواجبة للحصول على الدعم كما وضحت الوزارة بأن النتيجة النهائية لجميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لم تظهر وسوف يتم اختيار أسماء المقبولين عن طريق الشروط الواجب توافرها في العراق

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من التساؤلات حول الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق لذلك إليكم جميع الضمانات اللازمة كالآتي:

دعم الرعاية الاجتماعية للمواطنين الحاصلين على الجنسية العراقية

يتطلب أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع لصرف الدعم.

يشترط استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يجب أن يكون العمر المناسب للتقديم الإلكتروني للرجال بين 18 و60 عام،

بينما يسمح للنساء بالتقديم من عمر 15 إلى 55 عام فقط.

لابد من توفير جميع الشروط الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في تلك الفترة الزمنية لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق في حالة ظهورها من قبل الوزارة لذلك إليكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية:

للاستعلام يمكن زيارة موقع منصة مظلتي في العراق.

ثم النقر على زر الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

ثم تحديد المحافظة في العراق، واختيار نتيجة الوجبة السابعة إذا تم الإعلان عنها.

ثم النقر على زر الاستعلام عن الأسماء المقبولة.

كما بهذه الطريقة يمكن التعرف على أسماء المشمولين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

ثم البحث عن الاسم المراد البحث عنه من ضمن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

سوف نوضح لكم اليوم جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الفترة الحالية: