الوكالة الوطنية تعلن حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر إلى 2000 دينار + كيفية التسجيل في المنحة للمرأة

أصبحت منحة المرأة الماكثة في البيت من أهم البرامج المقدمة لها من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل ولكن هناك تساؤل عن زيادة منحة المرأة الغير عاملة إلى مبلغ يصل إلى 2000 دينار جزائري لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في المقال كما سوف نذكر الشروط والأحكام الواجبة من أجل الحصول على تلك المنحة كما كما سوف نشرح للجميع الطريقة من أجل التسجيل في تلك المنحه بالجزائر.

ما هي حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بأن منحة المرأة الماكثة في البيت وصلت فقط إلى 800 دينار تحت ضوابط وشروط محددة لابد من توفيرها بالكامل لضمان الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت لذلك خبر رفع منحة المرأة في المنزل ليس صحيح بل هو مجرد إشاعات منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي وليس هناك أي أخبار عن ذلك الأمر.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

المواطنات الجزائريات يرغبوا التعرف على الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل كما التي تصل إلى 800 دينار جزائري لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي بالضوابط المطلوبة كالآتي:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

كما يجب أن تقيم بشكل دائم في الجزائر.

كذلك لا يسمح لمن تتلقى دخل ثابت بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت.

يشترط أن تكون ربة الأسرة أقل من 60 عام عند طلب التسجيل في المنحة.

شروط المنحة ألا تمتلك المتقدمة أي منحة للمرأة الماكثة في البيت في الجزائر أو أي أصول أو عقارات ذات قيمة مرتفعة.

كما يشترط عدم العمل في القطاعين الخاص أو الحكومي في الجزائر.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

المواطنات الجزائريات ترغب في معرفة طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر من أجل الحصول على المنحة المقررة من الدولة لذا يجب توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل كما سوف نوضح لكم اليوم طريقة التقديم الإلكتروني على تلك المنحة كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة: