“لعشاق الساحرة المستديرة إليكم”.. موعد مباراة مصر اليوم أمام الرأس الأخضر في الجولة 5 من تصفيات أمم إفريقيا 2025

زيادة معدلات البحث عن موعد مباراة مصر اليوم الجولة الخامسة من مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، نظراً لما سوف تحمله من منافسة قوية بين المنتخبين، بعد أن سبق لقاءهما في مباراة الذهاب على أرض ستاد القاهرة الدولي، ليكتسح المنتخب الوطني، كاب فيري بثلاثية نظيفة، وننقل عبارة التقرير التالي من موقعنا الإخباري جميع التفاصيل حول توقيت مباراة مصر اليوم، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها أيضاً.

موعد مباراة مصر اليوم

يعد توقيت مباراة مصر اليوم من أبرز ما يتم البحث عنه من خلال العديد من عشاق الساحره المستديره، خاصة أنه لقاء هام بالنسبه للفراعنه، الذي يرغب في مواصلة نغمات الإنتصارات التي بدأها منذ أن أستهل مشواره في البطولة.

ليأتي على رأس المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، عقب الأداء القوي له في الجولات السابقة.

على الصعيد الآخر، يكون منتخب الرأس الأخضر في مأزق، نظراً لحصوله على 3 نقاط فقط حتى الآن.

ليقع في المركز الثالث متساوياً مع موريتانيا في نفس عدد النقاط.

ويكون توقيت مباراة مصر اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، لتتم المواجهة على أرض الملعب الوطني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2025

من المعروف أن شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية والمشفرة، تعمل على إذاعة بث أهم المباريات في الشرق الأوسط، وشمال القاره السمراء، لذلك فإنها خصتت قناة beIN Sports HD، لتغطية أحداث اللقاء حصرياً، بالإضافة إلى تطبيق تود الراعي الرسمي لنقلها أيضاً.

قائمة منتخب مصر