“الدعم النقدي في مصر”.. تعرف على نصيب كل فرد كام؟ وموعد تطبيق الدعم النقدي من وزارة التموين

تشغل منظومة الدعم النقدي الجديدة قطاعا عريضا من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية، خاصة بعد تصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، بشأن هيكلة منظومة الدعم، تحويل الدعم العيني إلى نقدي.

تحويل الدعم العيني إلى نقدي

ويهتم المواطنون بالتعرف على تفاصيل الدعم النقدي ومميزاته بعد الحديث عنه من قبل الحكومة، وتوجه الدولة للتحويل إليه بدلا من العيني، لضمان حصول كل مواطن على حقه، ومنع أي تلاعب بتوزيع السلع على المسحتقين.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، إن قيمة الدعم الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه.

وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في خلال السنوات السابقة، كان هناك مبلغ يخرج في صورة دعم نقدي قيمته 50 جنيها للسلعة.

لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك، على بطاقة التموين وسكر بـ12.5 جنيه.

بالإضافة إلى زجاجة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق.

الدولة لم ترفع يدها عن المواطنين

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن قيمة فاتورة الدعم تبلغ 135 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ قيمته 63 مليار جنيه تحملته الدولة في فرق توفير هذه السلع.

مؤكدا أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها حاليا.

مشددا على أن الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.

مشيرا إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل.

وسيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة للدولة.

قيمة الدعم النقدي للفرد الواحد

كما كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، أن الدعم النقدي سيكون له دور كبير في منع التسرب والفساد في المنظومة، الذي يصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون 175 جنيها شهريا، شاملا رغيف العيش والتموين.

وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المبلغ الذي جرى رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.

موعد تطبيق الدعم النقدي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كشف خلال مؤتمر صحفي سابق، موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، موضحا أنه من المتوقع أن تكون بدايات أول مراحل تطبيقه خلال العام المالي القادم إذا حدث توافق عليه.