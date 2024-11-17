سارع لتربح مليون و100 ألف دولار أمريكي”.. برسالة من هاتفك للفوز بمسابقة الحلم مع مصطفي الآغا وكيفية التسجيل في السحب الجديد

أعلنت مسابقة الحلم عن مفاجأة كبيرة للجماهير حول العالم وتتمثل المفاجأة في أنه بمجرد إرسال رسالة من هاتفك المحمول، يمكنك الدخول في السحب على مليون دولار في ديسمبر المقبل وكذلك في السحب على 100,000 دولار أمريكي 2024، فمن خلال مقالنا هذا سوف نوضح أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم وكيفية التسجيل في مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مع اقتراب موعد السحب الجديد يزداد الإقبال على المشاركة في المسابقة، حيث تعد مسابقة الحلم التي يقدمها مصطفى الآغا واحدة من أبرز المسابقات في العالم العربي، كما تجذب انتباه الملايين من المشاهدين العرب بفضل مجموع جوائزها البالغ مليون و100 ألف ريال دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك توفر المسابقة فرصة المشاركة في السحب على الجائزة الكبرى وسيتم الإعلان عن الفائزين كل نهاية الشهر حيث وصل عدد المشاركات إلى:

في البحرين قم بإرسال رسالة إلى رقم94000.

في عمان أرسل رسالة إلى 90434.

في السعودية أرسل رسالة إلى 650444.

أرسل رسالة في مصر إلى رقم 95458 أو 98880.

في العراق أرسل رسالة إلى 2770.

في الإمارات العربية المتحدة يرجى استخدام 6070.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم

هناك عدة طرق سهلة وسريعة تمكنك من التسجيل في مسابقة الحلم 2024 بما في ذلك:

أولا من خلال تحميل تطبيق الحلم وشراء المجوهرات وحل الاختبارات على التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضاً المشاركة عن طريق إرسال كلمة الحلم إلى رقم البرنامج عبر رسالة نصية قصيرة والإجابة على سؤال واحد على الأقل.

أو من خلال زيارة موقع الحلم واختيار حلمك وإدخال رقم هاتفك، ستصلك رسالة نصية بالأسئلة التي يجب الإجابة عليها

بالإضافة إلى ذلك ستتاح للمشاركين فرص متعددة للدخول في السحب حسب عدد الإجابات الصحيحة والمسابقة التي دخلوها.

سحوبات مسابقة حلم

سيتم إجراء السحب على جوائز مسابقة حلم لعام 2024 عن طريق السحب العشوائي وستتاح للمشاركين فرص متعددة للمشاركة في السحب بناءً على عدد إجابات المسابقة والأسئلة التي أجابوا عليها بشكل صحيح، وهناك سحوبات شهرية علي جائزة قدرها 100 ألف دولار والجائزة الكبري مليون دولار فتتم في نهاية كل عام.