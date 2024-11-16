تحديث تردد قناة بطوط 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

تصدر تردد قناة بطوط 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وذلك لأنها من أشهر القنوات التي حققت شهرة كبيرة في العالم العربي نظرا لتقديم محتوى مميز وترفيهي، بالإضافة إلى أنها تدرب الأطفال على التفكير والابداع، وكما تقدم مجموعة من الأفلام الكرتونية وكذلك الأغاني والأناشيد المحببة للأطفال بأعلى جودة وبإشارة قوية، وفي هذا السياق سوف نستعرض التردد الجديد للقناة، وخطوات تثبيتها، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة بطوط 2024

صارت قناة بطوط من أشهر القنوات الفضائية التي اهتم بتنزيلها العديد من الأسر المصرية والعربية لأنها تقدم محتوى يمزج بين التعليم والترفيه من خلال بثها العديد من البرامج الممتعة، وكذلك الأفلام الكرتونية، وكذلك الرسوم المتحركة، ويتمثل تردد قناة بطوط 2024 على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: 11494.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وبينما ترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون من خلال الآتي:

التردد: 11594.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة بطوط 2024

حازت قناة بطوط على إعجاب العديد من الأسر وذلك لأنها إحدى القنوات المجانية التي تقدم محتوى يتناسب مع ميول الأطفال حيث قامت ببث مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية، وأيضا البرامج المتنوعة، والأناشيد المفضلة لديهم، ويمكنك استقبال تردد قناة بطوط 2024 من خلال تنفيذ التعليمات التالية:

انقر على إعدادات القائمة من خلال جهاز التحكم عن بعد.

حدد بعد ذلك التثبيت اليدوي

اضغط بعد ذلك على إضافة قناة.

قم أيضا بعد ذلك بإضافة المعلومات الخاصة بالقناة مثل القمر الصناعي، والتردد، وكذلك معامل الترميز.

انقر على كلمة بحث.

تمهل أيضا حتى يتم العثور على القناة وتكون ضمن القنوات المفضلة لدى الأطفال.

ومن خلال تنفيذ هذه الخطوات السابقة سوف تتمكن من الاستمتاع ببرامجها المميزة.