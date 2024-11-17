“استقبلها الآن ” تردد قناة وناسة كيدز الجديد عبر نايل سات 2024 وعرب سات بجودة عالية HD

تعتبر تردد قناة وناسة كيدز الجديد عبر نايل سات 2024 من أهم القنوات الخاصة بالأطفال، حيث أنها تعمل على تقديم البرامج الترفيهية والأغاني المميزة للأطفال كما تقوم القناة على تعليم الأطفال القيم والمبادئ والعادات السليمة، وذلك من خلال الأغاني، والجدير بالذكر أنها واحدة من أفضل القنوات في الوطن العربي الخاصة بالأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد عبر نايل سات 2024

تقوم قناة وناسة كيدز بتقديم الكثير من البرامج المميزة والتي تخاطب فئة الأطفال، وتعليمهم القيم الإيجابية والعادات السليمة، حيث يمكن تنزيل تردد قناة وناسة من خلال القمر الصناعي نايل سات 2024، عبر هذه المعلومات:

تردد قناة وناسة كيدز الجديد هو 11470.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة كيدز الجديد هو ⅚.

معدل ترميز القناة هو 27500.

جودة قناة وناسة كيدز الجديد هي SD.

معدل استقطاب القناة هو استقطاب عمودي.

تردد قناة وناسة كيدز عبر عرب سات

من المعروف أن قناة وناسة كيدز الجديد تمتاز بما تقدمه من محتوى ترفيهي متنوع من أناشيد وأغاني محببة لجميع الأطفال الصغار، ويمكن تنزيل القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات، ومعلومات التنزيل هي:

تردد القناة هو 11270.

معدل ترميز القناة 27500.

جودة قناة وناسة كيدز الجديد هو HD.

استقطاب قناة وناسة كيدز هو استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

مميزات قناة وناسة كيدز الجديد

تمتلك قناة وناسة المخصصة للأطفال العديد من المميزات والتي تجعلها من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال، كما أنها تعمل على تقديم محتوى ثقافي وترفيهي، ومن هذه المميزات ما يلي: