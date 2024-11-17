ماما جابت بيبي..أقوى أشارة تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني البيبي 24 ساعة

قناة طيور الجنة بيبي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين والمشاهدين في تزايد مستمر بسبب ما تقدمه القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة والمخصصة للأطفال الصغيرة لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية من أجل متابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف لتلك القناة الفضائية.

أقوى أشارة تردد قناة طيور الجنة بيبي

تقدم قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة سواء على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد ومن أهمها أغاني البيبي الذي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية حاشدة لذلك سوف نوضح لكم التردد على النايل سات كالآتي:

أولاً تردد القناة الفضائية: 11274.

كما معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية المميزة التي نالت إعجاب الملايين ولها عدد كبير من المتابعين في بلادنا العربية لذا سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة طيور الجنة بيبي من أجل متابعة ومشاهدة جميع البرامج والأغاني المميزة والممتعة للطفل العربي الصغير لذلك سوف نوضح لكم التردد بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

كما تردد القناة الفضائية: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كذلك معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي