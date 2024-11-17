هنا عبر لينك منصة مظلتي..استعلم عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها في عموم العراق

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات حيث طال انتظارهم لمعرفة نتائج أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن تلك الأسماء وسوف يتم اختيارهم عن طريق الشروط والأحكام الواجب توفيرها لدى الوزارة.

استعلم عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لقد أكدت وزارة العمل العراقية بأن دعم الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي يبحث عنها العديد من المتقدمين العراقيين والعراقيات ولكن لم تظهر النتيجة النهائية حتى وقتنا هذا ولكن أكدت الوزارة بأن عند ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة سوف يتم الاستعلام عنها عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية كما يلي:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية في البداية.

الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

انقر على خدمة التعرف على أسماء المقبولين.

بعد ذلك اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

حدد بعدها الوجبة السابعة عند صدور النتيجة النهائية.

اختر المحافظة التي تتبع لها.

أدخل جميع البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عالية في العراق.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من مستوى دعم الرعاية الاجتماعية المحدد.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين يتراوح ما بين 18 إلى 60 عام عند التقديم بالنسبة للرجال.

أما للنساء يجب أن يتراوح السن ما بين 15 إلى 55 عام عند طلب دعم الرعاية الاجتماعية.

المستندات المطلوبة لدعم الرعاية الاجتماعية