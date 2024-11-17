ميدو بجاكر لولو..تردد قناة وناسة Wanasah TV على نايل سات وعرب سات وأسعدي أطفالك بأعلى جودة

قناة وناسة من القنوات المفضلة للأطفال في الفترة الحالية حيث تقدم قناة وناسة عدد رائع من الأغاني التي نالت إعجاب الأطفال ولديها متابعين في تزايد متواصل لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الراهن للقناة لمشاهدة الأغاني دون توقف كذلك تسعى دائماً الأمهات على تنزيل تردد قناة وناسة لأنها تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين كما تقدم القناة أروع الأغاني والبرامج كل يوم.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز Wanasah

الحين سوف نقوم اليوم بتوضيح تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المتاحة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات حيث تقوم القناة الفضائية وناسة عدد لا حصر له من الأغاني التي نالت إعجاب الملايين ولها عدد كبير من المتابعين في تلك الفترة الزمنية كما يلي بكل التفاصيل:

تردد قناة وناسة: 11470.

أما معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما الجودة: SD.

ما هو أحدث تردد وناسة على عرب سات

تقدم قناة وناسة مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد المميزة والممتعة للطفل حيث تقدم طول اليوم أغاني شيقة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المتاحة سواء على القمر الصناعي عرب سات أو القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة تلك القناة:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أيضاً جودة القناة الفضائية: HD.

ما هي خطوات تثبيت قناة وناسة كيدز؟