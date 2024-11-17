“ثبت KARAMESH”.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي جميع القمر الصناعي نايل سات وعرب سات باعلي جودة

من الجدير بالذكر تُعتبر قناة كراميش هي من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال في الوطن العربي، مما جعل الكثير من الآباء والأمهات والأطفال يبحثون عن تردد قناة كراميش الجديد، حيث نالت القناة شهرة واسعة منذ انطلاقتها بفضل محتواها الهادف والترفيهي، وتسعى القناة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد والبرامج التعليمية التي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والتربوية لدى الأطفال بطريقة ترفيهية وجذابة، إليكم من خلال موقعنا الإخباري سننقل لكم كافة التفاصيل المتعلقة حول هذا الموضوع قم بمتابعة السطور التالية عبر هذا المقال

تردد قناة كراميش

ولتتمكن من مشاهدة قناة كراميش بأفضل جودة ممكنة، تعمل إدارة القناة على تحديث تردداتها بشكل دوري، حيث تتميز قناة كراميش بمحتوى يناسب الفئات العمرية الصغيرة، حيث تركز على القيم العائلية والتعاون والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، وتقدم القناة أغاني وبرامج تعليمية هادفة بأسلوب ترفيهي يساعد الأطفال على التعلم والاستمتاع في نفس الوقت، ولذلك على الأباء الاتطلاع على تفاصيل تردد قناة كراميش علي القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD

تردد قناة كراميش على عرب سات

كما قد جاء تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات على النحو التالي:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD

كيف ادخل تردد قناة كراميش الجديد؟

ويمكن ضبط القناة من خلال اتباع الخطوات التالية وهي:

افتح إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار التثبيت اليدوي.

قم بكتابة تردد القناة كما هو موضح بالأعلى.

اضغط على زر بحث ليبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القناة.

بعد اكتمال عملية البحث، اضغط على زر حفظ

محتوي قناة كراميش

وتتميز قناة كراميش بتعدد محتواها، حيث جاء المحتوي كالتالي: