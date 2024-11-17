بوابة منصة اور تعلن خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق

تعد البطاقة التموينية في العراق من أبرز برامج الدعم الاجتماعي التي تضمن توفير الاحتياجات الغذائية بأسعار مدعومة للأسر العراقية، ومع ولادة طفل جديد، يصبح من الضروري تحديث البيانات لضمان حصول الأسرة على حصتها التموينية الكاملة، إذا كنت تتساءل عن كيفية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق، فإن هذا المقال يوضح أهمية البطاقة التموينية للعائلات العراقية، والخطوات والشروط اللازمة لإتمام العملية بنجاح عبر منصة أور الإلكترونية.

أهمية البطاقة التموينية للعائلات العراقية

تمثل البطاقة التموينية نظامًا حيويًا لدعم الأسر اقتصاديا، خاصة في ظل التحديات المعيشية. عند إضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق، تضمن الأسرة الحصول على نصيب تمويني يناسب عدد أفرادها، ما يعزز من كفاءة توزيع الدعم.

شروط إضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق

لضمان نجاح طلب إضافة طفل جديد، يجب الالتزام بالشروط التالية:

أن يكون الطفل مواطن عراقي وأن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة داخل العراق.

التأكد من صحة ودقة البيانات المُدخلة لتجنب رفض الطلب.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم.

شهادة ميلاد الطفل.

التسجيل في منصة أور الإلكترونية يعد شرط أساسي لتقديم الطلب إلكترونيا.

خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية عبر منصة أور

يمكن للمواطنين إضافة الطفل الجديد بسهولة باتباع الخطوات التالية: