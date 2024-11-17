حدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الان بجودة عالية وإشارة قوية على القمر الصناعي

حازت قناة ناشيونال جيوغرافيك نسب مشاهدة عالية جدا من بين القنوات الفضائية الأخري حيث تقدم هذه القناة العديد من البرامج التي تحتوي علي إطلاق الكثير من الحيوانات المختلفة والمتنوعة حول العالم، كما تبث الأفلام والبرامج الثقافية، بالإضافة إلي الكوارث والأحداث الطبيعية حول أنحاء العالم يتم بث وترجمه جميع قنواتها إلي اللغة العربية، كل ذلك واكثر سيقوم جميع متابعيها بمشاهدته من خلال تحميل الترددات الخاصة بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي شاشات التلفاز إليكم التفاصيل الآتية.

خصائص قناة ناشيونال جيوغرافيك

تبث العديد من الظواهر الطبيعية، والأحداث التي تتعلق بالزلازل والبراكين والعواصف حول العالم.

فئات عديدة من الأشخاص يفضلون متابعتها كونها قناه متميزة عن غيرها من باقية القنوات وذلك لانفرادها في عرض برامج متميزه ومتنوعه.

كما أنها استطاعت جذب انتباه جميع من يتابعها من الأعمار الصغير من 12 سنه.

اجدد الترددات بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي النيل سات

جاء معدل التردد: 11411.

بينما مؤشر الترميز: 30000.

مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

تصويب الخطأ: 4/3.

ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها علي العرب سات

معامل التردد الخاص بالقناة: 11804.

ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك علي التلفاز

تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك يغنيك عن مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية، دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية إليكم الخطوات التالية: