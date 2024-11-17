تردد قناة ميكي الجديد على القمر الصناعي بجودة هائلة

قناة ميكي الفضائية التي تبث العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة الخاصة بالأطفال، اشتعلت هذه القناة مواقع البحث الإلكتروني من قبل بعض الأشخاص اللذين يريدون معرفة الترددات الجديدة التي يتم من خلالها بث القناة، ذلك بعد تغير ترددها، حيث يتاح للجميع تحميل هذه القناة علي شاشات التلفاز لمشاهدة جميع برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع وبدون الحاجة لدفع رسوم مالية، تعمل علي تنمية مهارات الطفل، مما تعمل علي جذب وانتباه الطفل، تبث جميع برامجها من خلال جودة وتقنيه عالية جدا، تبث برامج تعليمية بطريقة بسيطة تناسب الطفل في المرحلة الأولي، تبث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع، سنوضح لكم التفاصيل في السطور الآتية ابقوا معانا.

التردد الجديد بقناة ميكي عبر النايل سات

مؤشر تصويب الخطأ: 8/7.

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تردد القناة: 11526.

معامل استقطاب القناة: رأسي.

ميكي عبر ترددها علي العرب سات

تردد القناة: 11257.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

ترميز القناة: 27500.

آلية تثبيت قناة ميكي علي جهاز الاستقبال

العديد من الأشخاص تسألوا عن كيفية استقبال قناة ميكي للأطفال علي شاشات التلفاز إليكم كافة التفاصيل في الخطوات التالية: