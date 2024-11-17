عاجل ورسمي.. الإسكان تعلن عن الأسعار ونص كراسة الشروط الخاصة بـ سكن لكل المصريين 5 وموعد التقديم علي الشقق

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان في مصر عن بدء التقديم لحجز شقق مشروع سكن لكل المصريين 5، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على دعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن لائق لهم بأسعار مدعومة، يعد هذا المشروع أحد المبادرات الهامة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المصرية وتخفيف أعباء السكن من خلال إتاحة وحدات سكنية بمساحات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف الأسر في مصر وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، ومن خلال هذا تسعى وزارة الإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بين الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

سكن لكل المصريين 5

شراء كراسة الشروط الخاصة ب سكن لكل المصريين من مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات التي تطرح بها الوحدات السكنية.

دفع رسوم كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، مع دفع المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيها.

سداد مقدم جدية الحجز، والذي يقدر بـ20 ألف جنيه للوحدات في المحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

سيتاح التقديم الإلكتروني للحجز عبر الموقع الرسمي صندوق الإسكان الاجتماعي

وستكون هناك فترة خاصة للتقديم للأشخاص ذوي الهمم من 18 إلى 25 نوفمبر.

أسعار ومساحات شقق سكن لكل المصريين 5

تتضمن الشقق المتاحة ضمن المشروع وحدات مختلفة من حيث المساحة والموقع، وتختلف الأسعار بناء على ذلك، وهي كالتالي: