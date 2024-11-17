“ثبتها بسهولة” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 نايل سات وعرب سات واستمتع بمحتواها التعليمي والترفيهي المتميز مجانًا

تردد قناة طيور الجنة 2024 من اكثر عمليات البحث كما تعتبر هي واحدة من افضل القنوات الفضائية حاليا والتي تقوم بعرض باقة متميزة من البرامج والاناشيد الحصرية، كما تهتم بعرض محتوى يتناسب مع أعمار الأطفال ليفضون ساعات طويلة أمام شاشتها دون الشعور بالملل، وهذا ما جعل إدارة القناة تطور من محتواها وتقدم فقرات متنوعة للأطفال، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد.

تردد قناة طيور الجنة 2024

واليكم تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر الاقمار الصناعية المتنوعة.

التردد: 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

اليكم تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات..

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات كما تعد وتتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات جعلتها في صدارة قنوات الأطفال في الوطن العربي، وتلك المميزات كالتالي:

اولا تقوم بتوفير وتقدم القناة باقة من البرامج الشيقة منها الاغاني .

تعمل لتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال مابين المحبة والحب.

القناة لعرض محتوي بجودة عالية.

واخيرا تهتم القناة لتقديم محتوي باسلوب مبسط وسهل جداً حتى يصل لعقول الصغار

كيفية إدخال قناة طيور بيبي على التلفاز

وبعد ان وضحنا لكم تردد قناة طيور الجنة 2024، اليكم خطوات تنزيل القناة على التلفاز العديد من الطرق المختلفة حتي يتم تثبيت القناة بالشكل الصحيح، ومن أهم الخطوات التي يجب على المشاهد إتباعها هي الأتي: