حدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد الان 2024 بجودة هائلة

يرغب العديد من المتابعين في استقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك التي تقدم باقة من أروع البرامج الوثائقية والتعليمية المميزة، بالإضافة إلى أفلامها المتنوعة للتعرف على الحيوانات الفريدة من نوعها، ناهيك عن إمكانية التعرف على التردد الحديث للقناة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ولكي تقوم بإستقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، ومتابعة الحياة البرية والبحرية وما يعيشون فيه، وذلك بإتباع المعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي الجديد “النايل سات”.

التردد الخاص بها يكون “11411”.

فيما أن استقطابها يكون “أفقي”.

معامل الترميز فهو “3000”.

كذلك فإن معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

حدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

للقناة تردد أخر على العرب سات يسهل القيام بإستقباله من خلاله ومتابعة كل ما تقدمه من محتوى وثائقي وتعليمي، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الثاني للقناة “العرب سات”.

التردد الخاص بالقناة يكون “11804”.

بينما استقطابها يكون “أفقي”.

حتى أن معامل الترميز الجديد “27500”.

كذلك فإن معامل تصحيح الخطأ لناشيونال جيوغرافيك “3/4”.

مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات

وعن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك، كما يي:-

القناة غير مشفرة فهي مجانية.

كذلك تقدم برامج تعليمية وتثقيفية لكي يتعلم منها المتابعين.

القناة لا تقوم بعرض أي مشاهد أو برامج مخالفة لسياستها.

يمكنك تنزيل القناة على القمر الصناعي سواء على النايل سات والعرب سات.

يكون المحتوى بجودة عالية وإشارة قوية.

خطوات استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات والعرب سات، كما يلي:-