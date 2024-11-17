نتائج قرعة الحج 2025.. رابط الاستعلام عن اسماء الفائزين بالجزائر

مازالت عمليات البحث تدور حول نتائج قرعة الحج 2025 في الجزائر، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة الشؤون الدينية، نظير المراجعة التي استمرت لعدة أسابيع، بالإضافة إلى أن هذه القرعة تستقطب عدد كبير من الراغبين في أداء ركن الحج الأعظم التي فرضها الله على جميع المسلمين، والمنطبق عليهم شروط ومعايير أداء الحج، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات الإستعلام عن النتيجة في السطور التالية.

استعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

وتتمثل أبرز الخطوات المعنية بالإستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

عليك الانتقال إلى موقع الديوان الوطني للحج والعمرة.

ليتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار “نتائج قرعة الحج 2025”.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض أسماء المقبولين في قرعة الحج بالجزائر.

ما هي شروط القبول في قرعة الحج بالجزائر؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالقبول بقرعة الحج المجانية بمختلف ولايات الجزائر، وفقًا لما يأتي:-