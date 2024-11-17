شاهد مباريات منتخب مصر وإفريقيا.. تردد قناة أون تايم سبورت 2024 On Time Sport علي نايل سات وعرب سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 On Time Sport، يمكنك متابعة مباريات المنتخب المصري والبطولات الإفريقية المختلفة والدوري المصري الممتاز من خلال تثبيتك لتردد قناة أون تايم سبورت الرياضية، حيث يتابع عشاق الرياضة في العالم العربي والشرق الأوسط تردد قناة “أون تايم سبورت” بشكل مستمر، نظرًا لأنها تعد واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تقدم تغطية شاملة للمباريات الهامة والبطولات العالمية والدولية.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 On Time Sport، تعتبر القناة من أشهر القنوات العربية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم والتنس، بالإضافة إلى العديد من الرياضات الأخرى. كما لا تقتصر القناة على بث المباريات فقط، بل تقدم أيضًا برامج تحليلية متميزة تغطي كافة جوانب الرياضة، وجاء تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات كالتالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: HD

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

خطوات استقبال قناة أون تايم سبورت على التلفزيون

يمكنك ضبط قناة “أون تايم سبورت” على جهاز التلفزيون الخاص بك ومتابعة أهم المباريات المحلية والعالمية عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم عن بعد (الريموت). ثم اختر “التحديث اليدوي” من الخيارات المتاحة. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله. في الخطوة التالية، قم بإدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة. بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “بحث”، ثم انتظر حتى تظهر القناة في نتائج البحث. في النهاية، اضغط على زر “تحميل” ثم “حفظ” لتثبيت القناة على جهازك.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة بث قناة “أون تايم سبورت” بجودة عالية.

برامج قناة أون تايم سبورت الرياضية