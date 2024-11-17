حقيقة الغاء شرط إعلام الزوجة الأولي وأهم تعديلات قانون الزواج الجديد الجزائري 2024

يُعد السؤال حول إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024 من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المجيد تبون، عن قانون الزواج الجديد. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حقوق المواطنين وتوفير حياة أفضل للأطفال. في هذا السياق، نستعرض لكم تفاصيل هذا التعديل في السطور التالية.

حقيقة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024

يتساءل العديد من المواطنين حول ما إذا كان قد تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في قانون الزواج الجديد. وفي الحقيقة، تم تعديل بعض البنود في هذا القانون، حيث أصبح من الضروري أن يحصل الزوج على موافقة كتابية من الزوجة الأولى قبل الزواج مرة أخرى. وهذا الشرط يُعد إلزاميًا ولا يمكن لأي مواطن التنازل عنه أو تجاوزه

تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

فبعد أن تعرفنا على تساؤل حقيقة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في القانون الجديد، نصل الآن بكم للتعرف على تعديلات قانون الزواج الجديد والتي جاءت كما يلي:

حسب القانون الجزائري، يجب أن يكون الزوج قد بلغ سن الرشد (19 عامًا) لكي يُسمح له بالزواج. يجب على الزوجين تقديم جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتسجيل عقد الزواج. من الضروري تقديم شهادة طبية تُوضح الحالة الصحية للزوجين. يجب أن يتم الاتفاق على قيمة المهر بين الطرفين قبل عقد الزواج. في حال كان الزواج مختلطًا، يجب تقديم تأشيرة إقامة قانونية للمغترب. يجب أن يكون عقد الزواج مُسجلاً وفقًا للحالة المدنية.

تُظهر هذه التعديلات سعي الحكومة الجزائرية لضبط وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.

حقيقة صرف منحة الزواج

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء حول تعديل في قانون الزواج الجديد في الجزائر، مع تقديم منحة قدرها 20 ألف دينار جزائري لجميع المقبلين على الزواج بموجب قرار رئاس، إلا أن وزارة العمل الجزائرية خرجت لنفي هذه الأخبار، مؤكدةً أنها مجرد شائعات لا صحة لها على الإطلاق.