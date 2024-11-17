اقتربت.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر نوفمبر 11 الجاري بعد الزيادة الأخيرة 2024

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر نوفمبر 11 الجاري والحدود الدنيا للأجور بعد الزيادة الأخيرة، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين هو موضوع مهم ويحظى باهتمام كبير من المواطنين، ليس فقط من العاملين أنفسهم، بل أيضًا من أسرهم من أزواج وأبناء، حيث يشكل صرف الرواتب أهمية كبيرة في حياة العديد من الأفراد، وقد ازدادت أهمية هذا الموضوع في الآونة الأخيرة بعد إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة رواتب العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 15%.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 11 2024 للعاملين

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر نوفمبر 11 الجاري، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين سيكون في الفترة من 24 نوفمبر 2024، ويشمل هذا جميع منافذ الصرف المختلفة، سواء من فروع البنوك، أو ماكينات الصرف الآلي (ATM)، أو من خلال منافذ هيئة البريد المصري، بالإضافة إلى إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية. كما أوضحت الوزارة أن صرف المستحقات المتأخرة سيكون في الأيام 7، 8، 9، و10 من كل شهر.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة لعام 2024

سقنا لكم فيما سبق موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر نوفمبر 11 الجاري، ننتقل للتوصل إلى جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة للحدود الدنيا، بعد زيادة المرتبات، ستكون الرواتب في نوفمبر 2024 كما يلي:

للدرجة الممتازة: 12,200 جنيه. للدرجة العالية: 10,200 جنيه. للمدير العام: 9,200 جنيه. للدرجة الأولى: 8,200 جنيه. للدرجة الثانية: 8,000 جنيه. للدرجة الثالثة: 7,500 جنيه. للدرجة الرابعة: 7,000 جنيه. للدرجة الخامسة: 6,500 جنيه. للدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف المرتبات على عدة أيام وفقاً للقطاعات والهيئات المختلفة، وذلك لتفادي التزاحم وضمان سير الإجراءات بسلاسة.

وأضافت الوزارة أنها خصصت أيامًا إضافية للجهات التي لم تتمكن من صرف المرتبات في المواعيد المحددة، موضحة أن البنوك وأجهزة الصراف الآلي ستستمر في تقديم خدماتها لجميع الموظفين طوال فترة الصرف.